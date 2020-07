San Giorgio a Cremano – Approvato il primo elenco dei beneficiari: cittadini aventi diritto al bonus che hanno completato la presentazione di tutta la documentazione richiesta dalla Regione dopo la prima graduatoria.

Sarà necessario attendere i normali tempi dell’ufficio ragioneria e della banca per vedersi accreditato il bonus sul conto corrente o presso la tesoreria comunale.

“Ancora una volta spiega il sindaco Zinno – , i nostri uffici hanno messo in atto un enorme sforzo per venire incontro alle esigenze dei sangiorgesi maggiormente in difficoltà. Per ora, dunque, gli uffici hanno liquidato chi ha completato la pratica e si trova entro la posizione 376 dell’elenco fascia A e fino alla posizione 140 della fascia B”.

E’ stato calcolato il bonus per ogni singolo avente diritto, tenendo conto anche degli eventuali mesi di percezione del reddito di cittadinanza nel 2019 così come prescritto dal bando e dalle linee della Regione.

Gli aventi diritto che non hanno ancora completato la propria pratica sono invitati a farlo il prima possibile, in modo da consentire agli uffici di ordinare il pagamento, compatibilmente con la trasmissione di ulteriori fondi dalla Regione Campania, che di recente ha allargato la platea dei beneficiari.

“Difatti – dice ancora Zinno – potremo soddisfare con i fondi che la Regione ha previsto, ma non ancora trasferito, molte altre richieste perciò invito tutti a integrare gli atti per poter poi rendere più veloce il lavoro degli uffici”.

Gli elenchi dei beneficiari sono disponibili sulla home page del sito del Comune: ogni cittadino è indicato esclusivamente con il numero di protocollo assegnato dalla Regione al momento della presentazione telematica della domanda.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta scrivendo una e-mail agli indirizzi:

luigi.rosselli@e-cremano.it

angelina.sarracino@e-cremano.it

http://www.e-cremano.it/cda/detail.jsp?otype=100008&id=405716