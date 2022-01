San Giorgio a Cremano – Sostegno alle famiglie in difficoltà, penalizzate da una difficile condizione economica, aggravata anche dal Covid. Prosegue l’impegno del Sindaco Giorgio Zinno e dell’assessorato alle Politiche Sociali, Giuseppe Giordano, attraverso misure di solidarietà nei confronti dei cittadini indigenti.

Oltre al bonus utenze, che verrà erogato nei prossimi giorni a coloro che hanno presentato regolarmente domanda entro il 13 dicembre scorso e ai pacchi alimentari consegnati alle stesse famiglie prima delle festività natalizie, venerdì 21 gennaio ripartirà per la seconda volta la distribuzione di generi alimentari con le medesime modalità.

A riceverli saranno ancora una volta le famiglie che hanno richiesto il bonus utenze, garantendo così continuità rispetto all’erogazione dei beni di prima necessità. I cittadini che ne hanno diritto, 420 famiglie, saranno contattati telefonicamente per la consegna a domicilio o per il ritiro presso un luogo, in prossimità alla zona di residenza.

Inoltre, sempre dal Fondo di Solidarietà Alimentare erogato dal Governo, pari a circa 540 mila euro, è stato stabilito che i 260 mila ancora disponibili saranno oggetto di un nuovo bando di sostegno che uscirà nelle prossime settimane.

Questo, al fine di allargare la platea delle famiglie in difficoltà economica e continuare ad offrire un aiuto concreto ai concittadini su cui la pandemia sta facendo sentire i suoi effetti anche economicamente.

“Abbiamo messo in campo misure di supporto alle famiglie in difficoltà – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per sostenerle in questo periodo così difficile, a dimostrazione di come l’Amministrazione sia al fianco dei cittadini.”