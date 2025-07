“Scelta difficile e travagliata, ma sono obbligato a farlo per percorrere nuove strade e continuare a servire la nostra comunità”

San Giorgio a Cremano, 30 giugno 2025 – Il Sindaco Giorgio Zinno ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni da Primo Cittadino. Dal 22 luglio si insedierà il Commissario Prefettizio indicato dalla Prefettura che resterà in carica fino alle prossime elezioni comunali.







Queste le parole del Sindaco Zinno: “Dopo aver dedicato gli ultimi 10 anni della mia vita alla nostra amata città come Sindaco, mettendo le necessità della nostra bella comunità anche davanti a quelle familiari e personali, non posso nascondere che questa è stata una scelta difficile e travagliata. Il mio mandato è prossimo alla sua definitiva scadenza e allo stesso tempo una legge regionale rende obbligatorio, per i sindaci che intendono candidarsi alle elezioni regionali, dimettersi con largo anticipo. Questi motivi tecnico-burocratici mi costringono, oggi, a dimettermi con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale della consiliatura per potermi candidare al Consiglio Regionale della Campania. Sono stato quindi, chiamato ad una scelta amara, eppure non priva di una visione per il futuro della nostra Città. Lascio la città in una fase di crescita importante con il recupero di aree urbane dismesse, progetti di riqualificazione urbana con parchi e aree verdi, strade ed edifici scolastici e con un importante rilancio culturale. Una città più attenta ai fragili, con servizi di maggior qualità, più pulita e moderna e con nuovi strumenti di pianificazione urbana. ”

Subito dopo il bilancio di quanto fatto in questi 10 anni, il Sindaco Zinno ringrazia apertamente i consiglieri comunali, gli assessori, gli esponenti politici che lo hanno sostenuto nel corso dei due mandati, così come in questa scelta condividendo – fa sapere – l’idea di un percorso che aiuterà in forma diversa la comunità sangiorgese.

“Ringrazio anche i dirigenti e i dipendenti comunali – aggiunge – che avranno il compito di garantire che tutti gli sforzi compiuti in questi anni non vadano persi, nell’attesa dell’insediamento di una nuova amministrazione comunale a cui, fin da ora, garantisco la mia più leale collaborazione. Anche in queste ultime settimane e fino al 21 luglio, data in cui diverranno effettive le mie dimissioni per legge, continueremo a lavorare per programmare le attività”.

E poi tranquillizza i sangiorgesi: “Potete stare tranquilli: la macchina amministrativa è all’altezza delle sfide dei prossimi mesi e la qualità dei servizi non subirà contraccolpi.

Sento il dovere di ringraziare anche il mio compagno e la mia famiglia che mi hanno sostenuto in questa esperienza, ma anche i tanti amici di sempre e quelli incontrati durante questo percorso. Ringrazio soprattutto i tantissimi cittadini che hanno sostenuto la nostra idea di cambiamento e la volontà di essere una vera e coesa comunità!

Il mio impegno per la nostra comunità non finisce qui! Continueremo a incontrarci in città o attraverso i tantissimi messaggi che mi inviate ogni giorno, attraverso la messaggistica dei social. Se lo vorrete con il vostro fondamentale sostegno potrò e potremo percorrere insieme nuove strade che saranno importanti anche per lo sviluppo della nostra città.

Oggi con questa firma, realizzo che si sta chiudendo per me un periodo bellissimo, un periodo in cui ogni azione ha avuto come obiettivo quello di migliorare il nostro territorio. Sono certo che faremo ancora tanta strada insieme, fianco a fianco, in un percorso nuovo che vedrà sempre la nostra comunità al centro. Lascio oggi il ruolo di Sindaco, ma non lascio la mia città e voi. Porto con me la vostra fiducia e il vostro amore. Continuerò a servire la nostra comunità con lo stesso impegno e la stessa passione”.