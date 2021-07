San Giorgio a Cremano – La maggioranza compatta ha approvato il dup e bilancio di Previsione 2021.

Si tratta di un documento basato principalmente sulla razionalizzazione della spesa, su una concreta azione di contrasto all’evasione fiscale e sull’aumento dei servizi a livello sociale (sostegno e aiuto alle fasce deboli).

In particolare, le principali linee di azione messe in campo dall’amministrazione riguardano:

– INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI: già avviato il processo di digitalizzazione che, anche grazie al nuovo sito internet, che sarà on line prima dell’estate , consentirà di ridurre le distanze tra l’ente e il cittadino. Un primo passo è stato fatto già per il servizio tributi con la app IO con la possibilità di pagare tramite la app governativa. Contiamo poi di rinnovare la rete wi- fi cittadina e dotare gli immobili pubblici di un sistema di connessione più efficiente.

– SCUOLA: stanziato un fondo di dotazione per le scuole per essere vicini ai nostri istituti comprensivi, cercando di migliorare sempre più l’offerta formativa e con la ripresa della scuola, riprenderanno anche i percorsi virtuosi di formazione e collaborazione con l’amministrazione, anche grazie alla Città dei Bambini e delle Bambine.

– SERVIZI SOCIALI: nominato un garante dei disabili e un garante degli anziani; abbiamo approvato il nuovo regolamento del Tavolo per le Pari Opportunità e eletto il direttivo del nuovo Forum dei Giovani.

Inoltre presentato il progetto per uno sportello Lgbt.

– ENTRATE: il rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale si baserà su due direttrici: la ricerca di un partner più efficace di Agenzia delle Entrate che consentirà di migliorare le percentuali di recupero e le tempistiche di riscossione e un nuovo sistema informatico che possa incrociare dati demografici e servizi tributari.

– URBANISTICA: stanziate importanti risorse per il decoro urbano e tra gli interventi di riqualificazione a già avviati, vi è sicuramente quello di Terra Felix, con orti urbani e la più grande scuola per cani guida per non vedenti del Sud Italia.

– COMMERCIO: abbiamo stanziato quest’anno 70 mila euro per stare vicini ai commercianti nel periodo di pandemia; abbiamo riconfermato le agevolazioni Tari con uno stanziamento di 200 mila euro; proprio in questi giorni, inoltre, stiamo accedendo ad un finanziamento di 25 mila euro della Camera di Commercio di Napoli per eventi legati alle attività produttive.

– OPERE PUBBLICHE: nel Piano Triennale sono previsti interventi importanti. Verso la conclusione i lavori del nuovo Parco di Villa Bruno e piazza Troisi mentre è stato consegnato da due settimane il cantiere per l’abbattimento e ricostruzione del plesso S.Agnello in via Cappiello.

Sono in itinere e proseguiranno l’efficientamento energetico e rifacimento del manto stradale in molte strade della città; avviato il percorso per l’ampliamento del cimitero con la costruzione dei nuovi loculi.

Infine, avviato il percorso per adeguare la pianta organica dell’ente con concorsi di Polizia Municipale, Istruttori amministrativi, assistenti sociali e tecnici.