Anche i marittimi stanno rientrando nelle categorie da vaccinare. Dopo i solleciti del M5S al dipartimento di Prevenzione del Minsitero della Salute stiamo andando verso la risoluzione di uno dei problemi che maggiormente pesava sui marittimi da mesi – dichiara in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. – Ciascuna regione ha avuto dal ministero l’elenco dal sistema tessera sanitaria.

Tutte le regioni che usano il sistema Poste Italiane hanno già caricato gli elenchi, alcune delle altre che utilizzano la propria piattaforma, come il Lazio, ancora no. L’attenzione dal parlamento e dal M5S verso la tutela e la difesa di chi per lavoro è costretto a viaggiare anche più volte su rotte internazionali continuerà ad essere alta.