Torre del Greco – Riqualificata l’area parcheggio di via On.le Crescenzo Mazza, in località litoranea a Torre del Greco.

L’ex zona di smaltimento dei rifiuti, è stata infatti totalmente rimossa, risistemata e messa a nuovo, su indicazione dell’Amministrazione comunale, per offrire uno spazio ulteriore e più esteso – per la sosta e il parcheggio – a quanti affolleranno la zona costiera della città, soprattutto per la discesa ai lidi.

È stato così aumentato il numero degli stalli ricavati, ovvero, quarantasei blu e quarantatré bianchi. Tre stalli, inoltre, per la sosta dei diversamente abili, e venti per i motocicli.

L’isola di parcheggio, sarà riaperta alla fruibilità dei cittadini nei prossimi giorni.