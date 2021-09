A Portici continua il valzer degli assessori, la giunta rischia di essere di nuovo orfana e senza quote rosa. Caramiello (5S): “Questa confusione genera solo il caos politico”

Rischia di rimanere nuovamente orfana di un assessore la giunta comunale del sindaco Enzo Cuomo. Perché, con una lettera protocollata e firmata, il consigliere comunale di maggioranza, Alessandro Fimiani, ha chiesto le dimissioni del neoassessore Maria Luisa Giacometti, scelta proprio dallo stesso Fimiani appena due mesi fa. Tuttavia, oggi, il consigliere comunale ha ribadito di non sentirsi più rappresentato dall’assessore Giacometti, arrivando di fatto a chiedere al sindaco la sfiducia della delegata alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità del comune di Portici. E così, la giunta potrebbe perdere un nuovo pezzo, proprio come è successo in precedenza con l’ex assessore Grazia Buccelli, dimissionaria al seguito di una richiesta di sfiducia da parte di Fimiani e dal suo gruppo politico.

“In quattro anni di consiliatura abbiamo assistito a un valzer di assessori allarmante – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Portici -. In particolare, il repentino cambio degli assessori al bilancio; si tratta di un campanello d’allarme non indifferente e pronto a indicare che qualcosa non va. Adesso ci troviamo nuovamente con una giunta in bilico e ciò che lascia amarezza è che, ci sono voluti mesi e mesi per sostituire l’ex assessore Grazia Buccelli, e adesso in venti giorni il nuovo assessore è stato già sfiduciato: è un sintomo di un’amministrazione al capolinea, priva di idee e di visione per la città”.

A Portici il valzer degli assessori ha portato anche al mancato rispetto della parità di genere in giunta. “Tutti gli assessori donne sono state sostituite e per diverso tempo non si è rispettato il numero di quote rosa in giunta. Gli assessori sono stati, infatti, puntualmente sfiduciati dai gruppi politici di appartenenza: sembra chiaro – argomenta Caramiello – che adesso è giunto il momento di dare la parola ai cittadini”.

Ufficio stampa Movimento 5 Stelle