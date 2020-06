Portici – Duro attacco del sindaco Enzo Cuomo al Movimento 5 Stelle. Di seguito il comunicato:

E’ giusto che tutti, anche nella nostra Citta’ , sappiano in quale situazione ci troviamo a causa dell’incapacità e della inadeguatezza del Ministro dell’Istruzione.

Oggi genitori, insegnanti, studenti manifestano in 60 città per chiedere chiarezza e risorse per la ripresa della scuola in condizioni di sicurezza, ma anche di qualità educativa.

Prima della pandemia il Ministro Azzolina non è riuscita a garantire una adeguata igiene dei plessi scolastici a causa di ritardi nell’attuazione di provvedimenti di stabilizzazione di LSU e dipendenti settore pulizie scaricando tali disservizi sui Dirigenti Scolastici sul Personale Scolastico Docente e non, sui Genitori ma soprattuto sugli Studenti.

Adesso invece a meno di 3 mesi dalla auspicata riapertura delle scuole il MINISTRO AZZOLINA brancola ancora nel buio, non si capisce come si dovrebbero garantire le condizioni di sicurezza sanitaria per la ripresa delle attività, non si capisce chi e cosa dovrebbe fare per garantire condizioni di sicurezza e di igiene nelle scuole, non si capisce con quali risorse economiche andrebbero sostenute le spese per garantire il diritto allo studio nelle scuole nel rispetto delle nuove regole COVID ammesso che faccia pace con il cervello e magari prima o poi le definisca.

Un’altra prova di grande incapacita‘ nel governare a cura della premiata ditta dei 5 Stelle che, dopo aver governato con disastrosi risultati insieme alla LEGA, si sono poi accordati insieme agli odiati Piddi’(da loro chiamati pidioti…) e nel formare il nuovo Governo Conte hanno indicato un Ministro totalmente inadeguato a prendersi le responsabilità che le competono.

Vergognoso e patetico il tentativo di scaricare sui Sindaci e sui Dirigenti Scolastici responsabilta’ e scelte che sono proprie di un Ministro totalmente incapace ed inadeguato che evidentemente non riesce a comprendere che l’istruzione è un diritto costituzionale dei bambini e ragazzi, la cui attuazione non può essere lasciata alla sciatteria che si sta perpetrando in questi mesi.

Del tutto inspiegabile che Viceministri e Sottosegretari debitamente nominati non abbiano le deleghe per esercitare le funzioni di governo…..più’ che in una pandemia sembra che si trovino in un manicomio….!!

E di contro i rappresentanti locali della stessa forza politica del Ministro Azzolina anziche’ preoccuparsi di cosa succederà nelle nostre scuole a settembre per colpa della loro conclamata incapacita‘, occupano il loro tempo ad organizzare manifestazioni per chiedere di sospendere i lavori sul lungomare.