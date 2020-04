Portici – “E’ una bella notizia che proprio oggi nella Domenica delle Palme e nel giorno del mio onomastico abbiamo i primi 2 Pazienti guariti dal COVID19, la paziente 1 ed il paziente 4 hanno effettuato i 2 tamponi consecutivi di controllo ed entrambi sono risultati negativi.

La Paziente 1 di 83 anni versa in buone condizioni di salute ed è casa, il paziente 4 di circa 50 anni è ancora in Ospedale ma presto sarà’ dimesso, ma ancora più significativo è che i familiari conviventi dei due pazienti sono risultati NEGATIVI all’esame del tampone testimoniando che i contagi avvengono in mancanza delle distanze di sicurezza e di attenzione”.

Così il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo.