Torre del Greco – Quasi dodici milioni di euro per riqualificare il patrimonio immobiliare scolastico: è quanto il Comune di Torre del Greco è destinato a ricevere dalla Regione Campania nell’ambito del programma di interventi “Scuola viva in cantiere”. L’eccellente notizia è arrivata nel corso di un incontro svoltosi a palazzo Santa Lucia e al quale hanno partecipato, in rappresentanza dell’ente di palazzo Baronale, il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e titolare della delega all’edilizia scolastica Michele Polese. Con loro anche i dirigenti dei due comprensivi interessati dai futuri finanziamenti: Olimpia Tedeschi per la Leopardi ed Aniello Ruocco per la Don Milani. Al primo istituto saranno destinati 6.484.633 euro per interventi di riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della centrale di viale Della Gatta; al secondo 5.392.549,17 euro per la riqualificazione, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico del plesso Campi Flegrei (scuola media).

Un risultato importante, reso ancora più significativo dal fatto che il Comune di Torre del Greco è l’ente al quale sarà destinato il finanziamento più importante se si esclude Città Metropolitana (competente per l’istruzione superiore sull’intero territorio di Napoli e provincia). L’ente di piazza Matteotti riceverà infatti complessivamente 30.375.100 euro, a fronte degli 11.877.182,20 euro che saranno assegnati alla città di Torre del Greco (su un investimento complessivo a valere sui fondi Pr Fesr 21-27 pari a poco più di 144 milioni).







“Siamo soddisfatti dell’attenzione che la Regione ha riservato alla nostra città – afferma il sindaco Luigi Mennella – che premia la bontà del lavoro svolto dall’amministrazione e dai nostri uffici. Va fatto un ringraziamento per l’interessamento mostrata e più in generale per la sinergia creatasi con l’intero ente campano, a cominciare dal lavoro svolto in tal senso dalla vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, che anche in questa circostanza ha partecipato con noi all’incontro svoltosi a palazzo Santa Lucia”.

Già in precedenza, il Comune era stato interessato da un importante finanziamento in materia di edilizia scolastica, finalizzato alla riqualificazione del plesso Morelli di via Cavallerizzi, pari a circa sette milioni di euro: “Senza dimenticare – conclude il primo cittadino – i fondi Prius per quasi sedici milioni di euro, che come Comune ci permetteranno di realizzare altre importanti opere pubbliche a beneficio dell’intera collettività”.