Roma – Nasce alla Camera la commissione “Formazione e lavoro”: Di Maggio, Federcardio «Il dialogo tra competenze è uno strumento per rafforzare il SSN».

Formazione e lavoro sono strettamente collegati e per contrastare la disoccupazione è necessario fare rete e rispondere alle esigenze dei territori. Questo il nucleo fondante della “Commissione “Formazione e lavoro” nata in seno all’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree fragili e Isole minori”, e presieduta dalla presidente di Federformazione, Laura Mazza. La nascita della Commissione è stata preceduta da una tavola rotonda che ha costituito un momento di confronto costruttivo, basato sull’intenzione comune di correggere quelle falle ancora presenti nella Sanità italiana.

Tra i partecipanti: Laura Mazza, presidente di Federformazione, Nobel Prize Teacher 2026 e presidente del tavolo tecnico su Formazione e Lavoro dell’Intergruppo Parlamentare per il Sud, le Isole Minori e le Aree Fragili; Patrizia Angelotti, CEO di Accurate, Digit’ed Company, realtà d’eccellenza nel settore della medical education in simulazione, impegnata nella promozione di una sanità sempre più sicura, innovativa e orientata alla qualità delle cure; Luisa Pannone della Fondazione Enea Tech Biomedical; Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia, Presidente UAP, Presidente Confapi e Presidente Confimea; il generale Paolo Poletti, docente presso la Link Campus University, componente scientifico della Scuola di Alta Formazione e membro della Commissione Innovazione e Digitalizzazione dei Servizi Sanitari presso il Ministero della Salute, Senior Advisor di UAP; Alessandro Totaro, presidente di Confesercenti Salute Campania; Leonardo Di Maggio, vicepresidente di Confesercenti Salute e presidente di Federcardio.







A seguito del costruttivo confronto, poi, al Senato si è costituita la Commissione “Formazione e lavoro” che ha l’obiettivo di creare una rete con diverse competenze al fine di migliorare la Sanità Italiana. «Il dialogo tra competenze, esperienze e visioni differenti- commenta Leonardo Di Maggio- rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per rafforzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale, investendo su formazione, prevenzione, innovazione tecnologica e digitalizzazione. Sono convinto che, facendo rete e valorizzando le eccellenze presenti nel nostro Paese, sia possibile contribuire concretamente al futuro dell’assistenza sanitaria italiana».