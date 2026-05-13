Napoli – Una pizza speciale, prodotta dalla pizzeria Palato, il cui ricavato sarà totalmente devoluto all’associazione “Soccorso Rosa Azzurro Onlus” per la terapia intensiva neonatale del Policlinico

L’amore va oltre. E quando si tratta di bambini i cuori grandi sono sempre pronti a donare. In Campania la mortalità infantile è ancora elevata rispetto ad altre regioni, questo perché la mancanza di risorse economiche non garantisce un numero adeguato di posti letto nella Terapia infantile Neonatale (Tin) rispetto alla domanda.

L’associazione «Soccorso Rosa-Azzurro Onlus» dal 2004 si impegna a destinare tutte le risorse alla Tin del Policlinico di Napoli Federico II, proprio per salvare quante più vite possibili.







Per dare questa speranza a genitori e piccoli, la pizzeria Palato a Fuorigrotta, nata da un’idea del gruppo Balato, il brand hair style che ha 15 saloni tra l’Italia e la Spagna, ha prodotto la pizza «Palato della speranza», realizzata con ingredienti pensati apposta per lo scopo umanitario per cui è nata: devolvere l’intero ricavato della vendita delle pizze alla ricerca per la Tin.

«Noi siamo legati al reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico – asserisce Mariano Balato- per svariate motivi e quindi volevamo contribuire, oltre che con la Fondazione Balato che ogni anno fa beneficenza prima di Natale, anche con Palato, però attraverso un’azione solidale che coinvolgesse il pubblico. Scegliendo questa pizza il cliente gusta serenamente un buon piatto, con la differenza che l’intero ricavato delle vendite Palato lo devolverà alla Tin del Policlinico. Chi sceglie “Palato della speranza”, quindi, mangia una buona pizza e si sente partecipe di una buona azione. Prosegue con Palato ciò che da sempre facciamo con Balato. Lo facciamo perché cerchiamo di aiutare qualcuno che in questo momento sta soffrendo o ha già sofferto».

«Questa pizza si chiama “Palato della speranza” – aggiunge Niko Decaro, socio del gruppo Balato- e vuol fare la differenza nel mondo. È una pizza creata appositamente per la solidarietà e la beneficenza. È nata in collaborazione con il Policlinico Federico II di Napoli e l’associazione “Soccorso Rosa-Azzurro Onlus. La pizza si chiama così perché c’è il verde della speranza, i pomodorini gialli e rossi che vogliono portare luce e il fiordilatte che simboleggia la cura. Alla fine un mix di parmigiano croccante per dare un segnale di forza. Sono contento ed orgoglioso di far parte di questa iniziativa. Ogni volta che ordinerete questa pizza il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza. Ogni ingrediente ha un significato, ogni ordine un impatto reale. Vieni da Palato e scegli qualcosa sa che non è solo buono ma fa anche del bene».