La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, si è riunita con la partecipazione dell’assessora delegata ai rapporti con il Consiglio comunale Teresa Armato, e ha deciso che il Consiglio comunale si riunirà alla Sala dei Baroni al Maschio Angioino, a partire dalle ore 9.00 (con l’appello previsto entro le ore 10.00), in due sedute, il 26 luglio e il 5 agosto.

In apertura di seduta del 26 luglio sarà commemorata la vice sindaca Mia Filippone. L’ordine dei lavori, unico per entrambe le sedute, prevede i seguenti argomenti: relazione dell’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese sulle politiche per la disabilità, su proposta del presidente della commissione Politiche sociali Massimo Cilenti; Delibera di G.C. n. 254 del 14/07/2022 di proposta al Consiglio: Adesione del Comune di Napoli, in qualità di fondatore, alla fondazione Istituto Tecnico Superiore nell’Area delle Nuove tecnologie per il Made in Italy (proponenti: assessora Chiara Marciani e sindaco Gaetano Manfredi); Delibera di G.C. n. 234 del 05/07/2022: Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS) Napoli Centro storico – Presa d’atto degli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 per un valore complessivo di € 71.500.000,00 e variazione di bilancio con i poteri del Consiglio comunale (proponente: assessore Pier Paolo Baretta); Delibera di G.C. n. 236 del 05/07/2022: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tutela del territorio e della risorsa idrica – interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – Contributi ai Comuni per la realizzazione di lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e variazione di bilancio con i poteri del Consiglio (proponente: assessore Pier Paolo Baretta); Delibera di G. C. n. 264 del 20/07/2022 di proposta al Consiglio: Bilancio di previsione 2022/2024 – Variazione di assestamento generale ex ad. 175, comma 8 D.Lgs. 267/2000. Salvaguardia degli equilibri ex art. 193 D.Lgs. 267/2000. Relazione del Sindaco al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, ex art. 188 comma 1 D.Lgs. 267/2000 (proponente: assessore Pier Paolo Baretta).

Il Consiglio esaminerà poi le variazioni di bilancio relative alla manovra di assestamento e, a seguire, designerà un rappresentante del Comune di Napoli nel Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e sarà aggiornato, su richiesta del consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde), sulla situazione dell’azienda speciale ABC Acqua Bene Comune. Completano l’ordine dei lavori tre ordini del giorno: il primo a firma della consigliera Alessandra Clemente (Misto) sulla tutela del trasporto pubblico non di linea, il secondo del consigliere Rosario Palumbo (Cambiamo!) sul tema delle oasi feline e il terzo, proposto dal consigliere Toti Lange (Misto), sul servizio di notificazione atti.