Torre del Greco – N.U. Torre del Greco, il Dirigente Sacco smentisce di essere stata rimossa dall’incarico

“A rettifica di quanto erroneamente riportato da codesta testata giornalistica, vorrei sottolineare che la sottoscritta non è stata affatto rimossa dall’incarico di dirigente all’ambiente e diffido chiunque dal pubblicare notizie non corrispondenti alla realtà, in caso contrario mi rivolgerò alle Autorità competenti al fine di prendere ogni provvedimento necessario per tutelare la mia immagine e la mia professionalità”, così la dottoressa Claudia Sacco.

Ma secondo indiscrezioni da parte di nostre fonti riservate, la cosa parrebbe praticamente fatta, manca solo l’ufficialità della cosa, che, comunque, dovrebbe avvenire nella giornata odierna.

A sostituire la Sacco dovrebbe essere il dottor Gennaro Russo, che attualmente si occupa del 5°Settore:

Tributi – Patrimonio – Cimitero – Attività Produttive.