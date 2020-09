Torre del Greco – Si terrà domani mercoledì 16 l’incontro LO SPORT È LA PIÙ GRANDE COMMUNITY HUB, lo sport come occasione di coesione sociale e di rigenerazione urbana, in programma alle ore 10:30 presso il complesso ex Orfanotrofio SS. Trinità, Largo Annunciazione in Torre del Greco, alla presenza del Ministro alle Politiche Giovanili e lo sport, On. Vincenzo Spadafora ed il già Presidente della Commissione Cultura del M5S Luigi Gallo.

Durante l’incontro verranno analizzate le iniziative governative a sostegno dello sport e dell’associazionismo sportivo, inteso come avvio, garanzia e presidio di processi di rigenerazione urbana, contrasto alla povertà educativa ed inclusione sociale.

Il dibattito sarà arricchito da testimonianze provenienti dalle associazioni territoriali e da personaggi di spicco del mondo sportivo che impiegano le loro energie per contrastare il degrado culturale e favorire l’integrazione sociale attraverso le pratiche sportive.