Torre del Greco – La Lega – Salvini Premier riparte da Torre del Greco.

Infatti, domenica 1 marzo, alle ore 11 presso la struttura per ricevimenti Villa De Vivo – Boutique Hotel La Merveille (a Torre Del Greco in Via Tironi, 8) saranno presentati il nuovo Segretario cittadino del Comune di Torre del Greco per la Lega – Salvini Premier, Maria Gabriella Palomba; e la confluenza di due consiglieri comunali, sempre del Comune di Torre del Greco, nel partito di Matteo Salvini: Luigi Mele e Mario Buono.

Interveranno:

Gianluca Cantalamessa, Presidente regionale e Membro della Camera dei Deputati italiana;

Giuseppina Castiello, Membro della Camera dei Deputati italiana;

Vincenzo Catapano, Coordinatore provinciale di Napoli e Sindaco di San Giuseppe Vesuviano.