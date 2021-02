Torre del Greco – “L’ ennesimo danno al patrimonio immobiliare della città da parte dell’Amministrazione comunale. Ad oggi, a dispetto delle promesse elettorali del Sindaco, nulla è stato fatto e quel bene giace così, abbandonato a se stesso nel più totale disfacimento, offrendo a noi cittadini torresi uno spettacolo indecoroso.

L’abbandono e il mancato utilizzo dimostrano anche in questo caso il disinteresse e le inadempienze dell’attuale amministrazione comunale che, invece di valorizzare, sistematicamente distrugge. Noi come gruppo Lega Torre del Greco continueremo a vigilare sul territorio al fine di stimolare rimedi e di evitare ulteriori sprechi di denaro pubblico, in quanto riteniamo che beni come l’ex sementificio rappresentano una risorsa strategica per il rilancio del nostro territorio. Pertanto rivolgiamo un accorato appello al Sindaco ed alla sua maggioranza affinché si prendano misure urgenti al fine di sviluppare progetti concreti di recupero per la riqualificazione di tale bene, da destinare ad un luogo di cultura e di formazione, secondo l’indirizzo di quando fu acquistato, e restituirlo alla città come PATRIMONIO DI TUTTI I CITTADINI TORRESI”.

Lo dichiara la coordinatrice Leghista Maria Gabriella Palomba in merito all’ex sementificio di via Lava Troia, bene costato all’ente comunale di Torre del Greco più di 2 milioni di euro.