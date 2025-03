Si terrà venerdì 21 marzo a Napoli il congresso del partito Lega Salvini Premier.

L’evento è previsto nella sala Newton di Città della Scienza e per l’occasione è stato istituito un particolare dispositivo di circolazione:

• dalle ore 13, e fino a cessate esigenze, divieto di transito veicolare in via Coroglio, nel tratto compreso tra piazza Bagnoli e l’intersezione con via Pasquale Leonardi Cattolica.

Fanno eccezione i veicoli per le emergenze ed il soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine, dei residenti, i veicoli di chi svolge attività lavorativa in via Coroglio e gli autorizzati.