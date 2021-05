Ercolano – Il Mare è per Tutti. Ritorna in campo l’Associazione Nuovo Progetto Ercolano, dopo quattro campagne di solidarietà svolte a favore delle famiglie indigenti, nel pieno periodo del covid e nel rispetto delle normative governative, questa volta i volontari scendono in campo per una particolare sfida, realizzare una passerella che consenta ai soggetti carrozzati di poter approdare in riva al mare scavalcando il limite e la difficoltà della spiaggia.

L’idea partorita nei banchi del direttivo dell’associazione ha visto subito un’immediata risposta e disponibilità del Consigliere Comunale di Ercolano Ciro Santoro, non estraneo a questo tipo di manifestazioni, lo stesso nel 2018 si fece promotore delle attività che portarono alla donazione di una giostra per diversamente abili ancora in essere e disponibile nella città degli scavi.

Ho scelto di accompagnare questa sfida, commenta Santoro, perché ho sempre operato anche da semplice cittadino, a contribuire alle battaglie di chi vive limiti fisici e ai quali va data la stessa opportunità che riceviamo ognuno di noi, anche in quelle esigenze che sembrano scontate.

L’evento, ampiamente pubblicizzato sui social in meno di 48 ore, ha già raccolto 1/3 di quanto necessario per realizzare una passerella su una spiaggia libera e la fruizione di una sedia job per consentire di vivere esperienze in acqua in tutta serenità.

Abbiamo creduto che sostenere una necessità oggettiva e necessaria non fosse solo visto come un impegno civico ma anche come un punto di partenza per permettere a tutti di vivere l’estate nelle stesse condizioni, sottolinea Nicola Florio Presidente, dobbiamo credere in un cambiamento di rotta dove amplificare la percezione e la conoscenza di quei limiti che per molti sono banali ma che invece nella loro semplicità spesso si trasformano in muri difficili da scavalcare da soli, cosi come ribadito da Elisabetta Iacomino e Salvatore Petrone, rispettivamente coordinatrice delle iniziative di solidarietà e operatore volontario diversamente abile.

Oggi l’impegno di tutti è di comprendere la necessità di fare rete per il bene comune, così come fatto dall’Associazione Noi Insieme Rett, Associazione Onda e Asd Dance Art studio, che da subito si sono affiancate a questo progetto.

L’obiettivo è inaugurare il 4 Luglio e di raccogliere il massimo del sostegno, noi ci crediamo.

Pee sostenere il Progetto “Il Mare è per Tutti”

È possibile effettuare una donazione sul segue te IBAN

IT19Y0538703406000043003946

Causale:Il Mare è per tutti.