Torre del Greco – Ancora una volta il Comune di Torre del Greco sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo, la manifestazione internazionale che quest’anno celebra la 29esima edizione, in programma nei padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 12 a sabato 14 marzo.

È il senso della delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella con la quale sono state indicate le linee di indirizzo affinché l’ente possa essere presente alla kermesse. Si parte dal presupposto che “è obiettivo di questa amministrazione valorizzare la vocazione turistica del territorio, caratterizzato da luoghi di interesse storico e archeologico, tradizioni culturali e una strategica posizione geografica che colloca la città tra il mare e le pendici del Vesuvio”.







Nello specifico, l’esecutivo ha dato mandato agli uffici per assicurarsi uno stand posto “di fronte agli spazi riservati al Comune di Napoli e al centro dell’area espositiva”, che sarà a sua volta caratterizzato dalla “personalizzazione grafica delle pareti”.

“Anche in questa circostanza – fa presente il sindaco Mennella – avremo l’opportunità di promozionare le iniziative in programma durante l’anno e, più in generale, le prerogative che fanno della nostra città un importante attrattore in termini turistici, come confermano i dati relativi alle presenze a Torre del Greco nel 2025, quando siamo arrivati a quasi 140mila pernottamenti complessivi nelle strutture alberghiere attive. Questa vetrina, come altre alle quali puntiamo a partecipare, ci servirà a diffondere sul territorio la nostra offerta in termini turistici”.

Del resto, la Borsa Mediterranea del Turismo, nei tre giorni di apertura, ospita circa 15mila visitatori professionali, con oltre seimila agenzie di viaggio accreditate, proponendo nei sei padiglioni espositivi appositamente allestiti attraverso le proposte di quattrocento espositori. Quattro workshop tematici e diciotto tra convegni, presentazioni e corsi di formazione, aperti ai contribuiti dei 140 buyers nazionali e internazionali che hanno dato la loro adesione. Nella passata edizione lo stand di Torre del Greco, grazie anche all’impegno profuso dagli uffici e dalla presidente della commissione consiliare al Turismo Valentina Ascione, ha fatto registrare un numero record di visitatori, tra i quali anche il ministro Daniele Santanché, che nel giorno dell’inaugurazione della kermesse 2025 è stata attirata in particolare dalle dimostrazioni relative alla tradizionale lavorazione del cammeo.