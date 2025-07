Gragnano – Gragnano entra ufficialmente tra i Comuni beneficiari del bando nazionale “Sport e Periferie 2025”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il decreto firmato il 15 luglio 2025 dal Capo Dipartimento Flavio Siniscalchi, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui figura anche Gragnano, destinataria di un contributo pari a 1.500.000 euro.

Il nostro Comune si è classificato tra i primissimi posti a livello nazionale per la qualità della proposta presentata, ottenendo il massimo del finanziamento previsto per singolo progetto.







Il contributo sarà destinato alla rigenerazione e valorizzazione delle strutture sportive comunali, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, contrastare il disagio sociale e rafforzare i legami comunitari, soprattutto nelle aree più fragili del territorio.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato storico per la nostra città – ha dichiarato il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria – ed è il frutto di un lavoro intenso, concreto e condiviso. Lo sport, per noi, non è solo attività fisica: è educazione, inclusione, prevenzione e riscatto. Significa offrire ai giovani alternative sane, costruire luoghi di incontro e appartenenza, generare benessere e senso di comunità. Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, e oggi Gragnano raccoglie i frutti di una visione che guarda lontano. Si tratta di un intervento dal valore complessivo di oltre 6,4 milioni di euro, tra i più ambiziosi mai messi in campo per la nostra città, che restituirà dignità e centralità a uno dei luoghi più simbolici dello sport gragnanese.

Il nuovo San Michele non sarà soltanto uno stadio, ma un polo inclusivo, sostenibile e multifunzionale, capace di coniugare sport, cultura e mobilità. Il progetto prevede un campo da gioco in erba sintetica di ultima generazione, un parcheggio interrato con oltre 120 posti auto e 48 per moto e bici, spazi dedicati ad attività ludiche e culturali, nuovi spogliatoi, una palestra polifunzionale, gradinate riqualificate con percorsi accessibili per tutti. Il tutto sarà alimentato da fonti rinnovabili, con sistemi di recupero delle acque piovane e tecnologie avanzate per la gestione energetica».

Il progetto finanziato rientra nella Linea di Intervento “A” dell’Avviso pubblico nazionale, che prevedeva una procedura a sportello per sostenere in tempi rapidi la realizzazione o la riqualificazione di impianti sportivi in zone periferiche o a rischio marginalità.

«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo successo – ha aggiunto Nello D’Auria– dai tecnici comunali ai progettisti, passando per le associazioni sportive del territorio che quotidianamente dimostrano quanto lo sport possa fare la differenza. Questo è un risultato di squadra, che ci incoraggia a continuare su questa strada: costruire una Gragnano sempre più viva, sana e orgogliosa delle sue energie migliori».