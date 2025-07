Torna per la sua quarta edizione CUOREBUONODICHEF, l’evento benefico che si è affermato come un punto di riferimento nel panorama campano. L’iniziativa riunisce il meglio dell’arte culinaria regionale per una nobile causa: devolvere l’intero ricavato alla sottosezione UNITALSI di Torre del Greco.

Chef, pasticceri, panificatori e pizzaioli uniscono ancora una volta le loro forze per creare un’esperienza gastronomica indimenticabile, mettendo il proprio talento al servizio della solidarietà.

CUOREBUONODICHEF, nato dall’iniziativa degli chef Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli, è molto più di un semplice evento: è una certezza nel panorama della beneficenza locale. La manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e, soprattutto, per chi desidera contribuire attivamente al benessere della comunità. La crescente partecipazione di rinomati nomi della gastronomia campana, edizione dopo edizione, testimonia il valore e la risonanza di questa l’iniziativa.







I partecipanti avranno l’opportunità di degustare specialità preparate con maestria dai più grandi talenti del settore, in un’atmosfera di festa e condivisione. Ogni assaggio sarà un gesto di generosità, poiché il 100% delle somme raccolte sarà destinato a sostenere le attività della sottosezione UNITALSI di Torre del Greco. Questa organizzazione no-profit è da sempre impegnata nell’assistenza e nel supporto a malati, persone con disabilità e famiglie in difficoltà.

“Siamo immensamente orgogliosi di giungere alla quarta edizione di CUOREBUONODICHEF – dichiara lo chef Antonio Sorrentino. -. Questo traguardo dimostra come la passione per il nostro lavoro possa tradursi in un concreto aiuto per chi ne ha più bisogno. Ogni chef, pasticcere, panificatore, pizzaiolo, sommelier, maître e DJ che partecipa porta non solo la sua arte, ma anche un pezzo del suo cuore, rendendo questo evento un vero e proprio simbolo di solidarietà ed eccellenza campana. Invitiamo tutti a partecipare numerosi e a unirsi a noi in questa giornata di gusto e beneficenza.”

CUOREBUONODICHEF è la dimostrazione tangibile di come la gastronomia possa essere un veicolo potente per il cambiamento sociale, unendo le persone attorno a valori di altruismo e supporto reciproco.

L’evento è in programma per il 16 luglio 2025 alle ore 20:00, nella città di Torre del Greco (area esterna dell’I.C. Don Milani, plesso D. Parrella – Viale F. Coscia). Gode del patrocinio morale dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ed è un’occasione da non perdere per gustare prelibatezze uniche e sostenere una causa di vitale importanza.