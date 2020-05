Roma – Palestre: la riapertura delle palestre non è prevista a partire da lunedì, ma dal 25 maggio, e si dovranno rispettare alcune precise norme per il contenimento del coronavirus.

Gli spazi dovranno essere riorganizzati, in modo tale da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro almeno, che viene poi estesa a due metri durante le fasi di allenamento.

Negli spogliatoi le postazioni dovranno essere separate da barriere e macchine e attrezzi dovranno essere sanificate.

Piscine: anche le piscine potranno riaprire, ma non prima del 25 maggio, ed anche in questo caso dovranno essere rispettate alcune precise disposizioni.

Qui si impone una densità di affollamento in vasca che è stata calcolata alla fine in sette metri quadri a persona, inoltre prima di entrare in acqua è fatto obbligo di fare una doccia con acqua e sapone e i parametri di cloro in acqua dovranno essere controllati ogni due ore.