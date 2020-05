Roma – Negozi: dal 18 maggio via libera allo shopping. Riaprono infatti negozi e centri commerciali ma all’ingresso i clienti troveranno dei guanti monouso da indossare, in modo che possano toccare la merce in sicurezza. Nei camerini l’ingresso sarà consentito solo ad una persona per volta, indossando sempre guanti e mascherina, in questo modo si potrà evitare di sanificare la merce in vendita.

In base alle dimensioni dei negozi gli ingressi saranno contingentati rispettando il criterio di un cliente per 25 metri quadrati. Nei centri commerciali agli ingressi saranno posizionati dei termoscanner e i parcheggi saranno contingentati.

Bar e ristoranti: norme restrittive soprattutto per bar e ristoranti, che dal 18 maggio potranno riaprire ma rispettando tutta una serie di norme. I tavoli nei ristoranti dovranno essere posizionati ad una distanza di almeno un metro dagli altri, mentre inizialmente si parlava di una distanza superiore.

Tra persone sedute allo stesso tavolo dovrà esserci un metro di distanza, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare. Sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina quando ci si alza dal tavolo, quando ci si reca alla cassa o si usa la toilette, e non si potrà sostare all’interno in attesa che si liberi un posto.

Sono vietati i buffet, il personale dovrà sempre avere guanti e mascherina addosso, ed il gestore del locale avrà l’obbligo di conservare la lista delle prenotazioni per 14 giorni. La distanza di sicurezza tra i clienti dovrà essere rispettata anche al bancone del bar.