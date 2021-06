Ercolano – “Tutti noi lavoriamo nel pieno interesse della città per trovare soluzioni condivise, non certo per arroccarsi su rispettive posizioni che non gioverebbero a nessuno” – è quanto ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano a margine di un incontro avuto con i rappresentanti della DC e il consigliere comunale Ciro Acunzo.

“Ho avuto modo di confrontarmi con loro e di raccogliere da loro non solo criticità, ma anche proposte. Del resto al consigliere Acunzo ho sempre riconosciuto una grande volontà di affrontare e risolvere i problemi nell’interesse della città. A tal proposito abbiamo deciso di costituire un tavolo permanente per affrontare e risolvere la questione Tari”.

Il tavolo coinvolge forze di maggioranza e opposizione: “Comprendo le preoccupazioni di alcuni cittadini, questo però non è il momento delle polemiche, ma di lavorare tutti insieme per trovare una soluzione. Come ho già ribadito in altre circostanze punto forte dell’azione amministrativa resta la lotta all’evasione e ai furbetti” – conclude il primo cittadino.