Ercolano – In vista del Referendum in programma i prossimi 8 e 9 giugno, domani, venerdì 16 maggio alle ore 10.00, presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Ercolano, sito in via Marconi, si terrà il sorteggio pubblico, in modalità informatica, degli scrutatori. Saranno sorteggiati sia gli scrutatori “effettivi” da nominare per le 47 sezioni elettorali, per un totale di 141 scrutatori, sia gli scrutatori ‘sostituti’, composto da ulteriori 80 nominativi. In linea con il principio di trasparenza e partecipazione, il sorteggio pubblico sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Sindaco di Ercolano, per permettere a tutti i cittadini di assistere in tempo reale alle operazioni.

‘”Anche quest’anno Ercolano sceglie la trasparenza – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto – Abbiamo deciso di effettuare il sorteggio degli scrutatori in seduta pubblica e di trasmetterlo in diretta proprio per essere chiari e corretti con la cittadinanza. È un piccolo gesto, ma fondamentale per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. La trasparenza non si proclama, si pratica. Il sorteggio verrà effettuato tra gli iscritti all’Albo comunale degli scrutatori, nel rispetto delle normative vigenti”.