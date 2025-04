Ercolano – Ercolano si prepara a vivere un momento di straordinaria partecipazione civica con la “Marcia della Legalità”, in programma giovedì 3 aprile alle ore 10,00, organizzata dall’Istituto Giulio Rodinò diretto da Velio Scarano. L’evento vedrà la partecipazione di migliaia di cittadini, scuole, associazioni, parrocchie e istituzioni, uniti nel testimoniare il percorso di rinascita e affermazione dei valori di giustizia e legalità che la città ha intrapreso nel corso degli ultimi anni.​







Faremo un enorme corteo, con partenza da piazza Pugliano e arrivo al Parco del Miglio d’Oro, passando per Corso Resina, che attraverserà le strade un tempo segnate dalla presenza dei clan camorristici, trasformate oggi in simboli di speranza e rinnovamento. Laddove sorgevano i fortini impenetrabili della criminalità organizzata, ora risuoneranno le voci e i sorrisi dei nostri giovani; nei luoghi dove si vendeva droga o si commissionavano omicidi adesso abbiamo piantato semi di amore e solidarietà.​

“Percorriamo tutti insieme il Miglio della Legalità. Con questo appuntamento vogliamo, ancora una volta, creare un’occasione di confronto e di riflessione sui temi della legalità, della giustizia e dell’ambiente”, ha dichiarato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. “La marcia rappresenta non solo una celebrazione dei traguardi raggiunti, con i tantissimi arresti e lo smantellamento dei clan che per anni hanno oppresso la nostra comunità, ma anche un impegno collettivo verso nuovi obiettivi ancora più ambiziosi. È un momento di felicità e orgoglio, in cui tutta Ercolano si stringe per ribadire con forza il proprio “no” a ogni forma di illegalità e per costruire un futuro luminoso basato sui principi di giustizia e convivenza civile” conclude Buonajuto.

“Questa marcia è il culmine di un percorso che portiamo avanti tutto l’anno, tutti gli anni, con il supporto delle forze dell’ordine, degli enti e delle associazioni”, spiega Eva Gable, coordinatrice e promotrice della Marcia della Legalità, che da 30 anni guida il progetto. “Quest’anno abbiamo voluto focalizzarci sul rapporto tra genitori e figli, un tema di drammatica attualità alla luce della violenza familiare che si è consumata recentemente a Ercolano e delle troppe violenze che ogni giorno si verificano all’interno delle famiglie. Nei giorni che hanno preceduto la marcia, il MAV ha ospitato due incontri, uno dedicato ai genitori e l’altro ai figli studenti, con interventi di illustri relatori. Lo slogan di questa edizione è chiaro e inequivocabile: ‘Basta violenza’.”

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento significativo, per dimostrare che Ercolano è una città che non dimentica il passato, ma che guarda avanti con determinazione, trasformando le ferite in opportunità di crescita e rinnovamento.