Napoli – La riapertura di molte attività produttive commerciali non fa abbassare la guardia sul fronte del

contenimento e della preparazione in caso di ripresa dei contagi.

Il Governatore Vincenzo De Luca con un intervento video ha rassicurato i campani che la Regione non allenterà i controlli durante la Fase 2. La vigilanza e le attività di screening preventivo proseguiranno.

Vincenzo De Luca ha avvertito che l’epidemia non è stata sconfitta e che in Campania come in Italia l’indirizzo è quello di potenziare la terapia intensiva in previsione di un possibile innalzamento del contagio durante i mesi autunnali.