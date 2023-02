Il governatore della Regione Campania punta il dito contro il governo di Giorgia Meloni. Questa volta facendo riferimento alle armi e alla crisi sanitaria del Paese.

“Abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni promuovere una nuova politica di fornitura di armi – ha dichiarato Vincenzo De Luca riferendosi al sostegno dichiarato dal premier Meloni in favore dell’Ucraina nella guerra contro la Russia -. In questo momento, anziché fare armi e produrre munizioni, dovremmo dare i soldi alla sanità italiana, perché non c’è più un medico. Fra poco non avremo la possibilità di fare i turni nei pronto soccorso. Questa notizia è arrivata al presidente del Consiglio?”.