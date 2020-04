Portici – Il sindaco di Portici Enzo Cuomo ha rinnovato fino al 3 maggio l’efficacia delle ordinanze per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, in attuazione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la proroga delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Nello specifico ha prolungato la gratuità della sosta a pagamento nelle cosiddette strisce blu su tutto il territorio cittadino.