San Giorgio a Cremano – Ci sono buone notizie dal fronte Coronavirus: due cittadini sono guariti. Di seguito il comunicato del primo cittadino:

“Cari concittadini,

anche oggi ho buone notizie sia sul fronte del bilancio dei contagiati che dei controlli:

La task force formato dai dipendenti del nostro Comune e dell’Asl ha comunicato che non vi è nessun nuovo positivo e che due concittadini sono finalmente guariti.

Inoltre domani verranno effettuati più di 20 tamponi azzerando tutti il lavoro pregresso e di questi 10 saranno effettuati a concittadini in via di guarigione.

Mentre rispetto ai controlli da parte delle Forze dell’Ordine anche oggi il drone ha sorvolato la città monitorando il territorio e le aree solitamente più frequentate, ovvero davanti ai supermercati e alle attività commerciali.

Non sono state riscontrate criticità, né assembramenti. La nostra Polizia Municipale ha controllato quasi 100 persone e non è stata elevata alcuna sanzione. Tutte sono risultate in regola trattandosi di concittadini usciti per necessità, per breve tempo.

Questi dati impongono due riflessioni:

la prima è che abbiamo la prova del fatto che limitando i contatti, si riduce realmente il rischio del contagio; la seconda è che la nostra comunità sta adottando le giuste misure di distanza sociale, rispettando le ordinanze e dimostrando che dobbiamo fare un altro piccolo sforzo per tornare pian piano alla normalità”.