Portici – I consiglieri comunali si sono resi disponibili

in forma di volontariato a consegnare a domicilio medicinali e generi alimentari di prima necessità a quanti sono impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.

Lo fa sapere il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, sulla sua pagina Facebook.

Le richieste possono essere inoltrate al numero verde della protezione civile – 80071871 – che provvederà a fornire istruzioni sulle modalità di espletamento del servizio, oppure via email a staff.sindaco@comune.portici.na.it

grazie al prezioso del settore politiche sociali del nostro comune, diretto dalla dirigente anna lecora e coordinato dalla assistente sociale anna falanga sono stati consegnati dagli operatori delle cooperative sociali che svolgono i servizi sad ada e adi che hanno sinora consegnato 120 pacchi alimentari (fabbisogno mensile) a 130 tra anziani non autosufficienti e disabili.

I pacchi sono stati donati dal banco alimentare regionale al responsabile, roberto tuorto, altri 300 pacchi alimentari sono stati donati da due catene di supermercati, euroesse dei fratelli morgese e gidal spa di giovanni irollo, a queste persone va un sincero e profondo ringraziamento dell’amministrazione comunale e della città tutta.

non contattatemi piu‘ su messanger in quanto non riesco a rispondere.

Chiunque abbia urgenza di comunicare puo’ farlo telefonicamente ai numeri utili o con una email a staff.sindaco@comune.portici.na.it

diamo una mano a chi sta lavorando per noi, autoregolamentandoci!!

#iorestoacasa

#coronavirusnoitibattiamo