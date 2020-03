San Giorgio a Cremano – Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano si rivolge così alla cittadinanza:

“Cari concittadini con il decreto “Cura Italia” il Governo prova a dare delle prime risposte alla nostra economia e alla gestione giornaliera della vita pubblica e privata. Al termine della verifica sul decreto e delle urgenze verificheremo quali attività potrà mettere in campo l’Ente per venire incontro ai commercianti e lavoratori messi in crisi da tale situazione(oltre al lavoro del settore sociale che andrà intensificato).

È importante sapere nel frattempo che con il decreto è stata prorogata la validità dei documenti di riconoscimento e identità, la revisione degli autoveicoli e l’esenzione dei ticket.

– PATENTE DI GUIDA scaduta o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31. 08.2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

– DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ scaduto o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31.08.2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

– REVISIONE DEI VEICOLI prevista entro il entro il 31 luglio 2020 è prorogata fino al 31.10.2020

– FOGLIO ROSA con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 è prorogato fino al 30.06.2020.

– PERMESSO PROVVISORIO GUIDA (comm. medica) è prorogato fino al 30.06.2020 senza oneri per l’utente (nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto).

– ESENZIONE TICKET prorogata per 3 mesi.

– Per le TERAPIE CRONICHE sarà possibile effettuare la ricettazione on line. Non sarà quindi necessario andare in ambulatorio per farsi rinnovare la solita ricetta che si fa tutti i mesi. Il medico di famiglia comunicherà telefonicamente o on-line un codice corrispondente alla ricetta. Con questo codice il paziente potrà andare in farmacia, dove il farmacista identificherà la ricetta. (Nei casi di non urgenza sarà possibile chiedere il differimento della visita ambulatoriale ad altra data mediante contatto telefonico al CUP: 081 5509254; email: ds54.uomb@aslna3sud.it)

– Prorogata anche la validità PIANI TERAPEUTICI (farmaci,ossigeno).

Inoltre, diventando sempre più pericoloso anche per i lavoratori pubblici spostarsi per andare a lavorare e essendo vietato qualsisi spostamento al di là di quelli di lavoro, sanità e reperimento di beni primari, con apposita ordinanza ho stabilito che:

– PROTOCOLLO GENERALE, URP E UFFICIO MESSI NOTIFICATORI siano chiusi al pubblico fino a nuovo ordine, con apertura in via straordinaria ogni mercoledì dalle 9 alle 13.

E’ data possibilità per il pubblico, se impossibilitato ad inviare una PEC, di poter presentare in via eccezionale richieste allo sportello nel giorno di apertura straordinaria e, in subordine, anche via e-mail scrivendo agli indirizzi franco.camerlingo@ecremano.it o mariagrazia.inzirillo@e-cremano.it; tale ultima modalità ovviamente non potrà essere considerata ricevuta legale di avvenuta consegna;

-I MESSI NOTIFICATORI ricevano il pubblico previo appuntamento da prendersi scrivendo all’indirizzo email franco.camerlingo@e-cremano.it, comunque esclusivamente nel giorno di apertura straordinaria e presso lo sportello per le carte di identità in via Galdieri 1

SI PRECISA ulteriormente che in tutti gli uffici comunali aperti al pubblico potrà entrare un solo cittadino per volta, mentre gli altri dovranno aspettare all’esterno degli stessi, a distanza almeno di un metro l’uno dall’altro e che, all’interno degli uffici i cittadini ed i dipendenti comunali dovranno rispettare la distanza interpersonale almeno un metro laddove non siano presenti schermi divisori.

Cerco di aggiornarvi continuamente su le novità rilevanti per la nostra comunità, vi chiedo però di restare in casa, altrimenti i sacrifici di molti verranno vanificati dal comportamento di pochi”.