Napoli – Firmata dal Governatore della Campania l’ordinanza n. 65. Contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per quello che riguarda mobilità e trasporti.​

Con riferimento ai collegamenti marittimi: resta confermata la previsione della possibilità di occupazione del 100% dei posti seduti a bordo, con la precisazione che eventuali posti cd. “faccia a faccia” dovranno essere riservati esclusivamente a componenti dello stessa unità abitativa o gruppo familiare.

Resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine e moli) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.

Confermato l’obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo; obbligo ai gestori del servizio di trasporto di rilevare la temperatura corporea dei passeggeri all’imbarco e di impedire l’accesso a bordo e,laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi.

Le Prefetture e i Comuni interessati devono predisporre ed attuare idonei Piani di sicurezza ed ordine pubblico a bordo, volti ad assicurare la presenza sugli aliscafi e traghetti di unità di personale delle Forze dell’Ordine e/o della Polizia municipale al fine di garantire l’osservanza degli obblighi e misure di sicurezza vigenti, da parte del personale e dell’utenza, nonché le sanzioni di legge in caso di inosservanza; obbligo di indossare la mascherina nei terminal, nelle stazioni, all’ingresso a bordo e per tutta la durata del tragitto.

Confermati tutte le misure in vigore in materia di contenimento del virus e di distanziamento sociale. Intanto, il Ministero conferma in tutti i treni (dai regionali all’alta velocità) l’obbligo di viaggiare rispettando un metro di distanza tra passeggeri. E le compagnie di viaggio dovranno mettere in vendita solo la metà dei biglietti disponibili.