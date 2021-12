Napoli – Con Decreto Dirigenziale n. 116 del 9 dicembre 2021 è stato emanato il Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’annualità 2021.

Le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili alla Regione Campania sono pari a € 20.761.217,92.

Per richiedere il contributo è necessario:

avere un ISEE < 22.500€

essere intestatari di un contratto di locazione valido nel 2021 e regolarmente registrato;

essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione 2021;

non aver usufruito del reddito di cittadinanza ed in particolare della quota del reddito destinata all’affitto;

Per compilare la domanda, l’intestatario del contratto deve avere disponibile:

SPID

Attestato ISEE

Contratto di locazione

Numero IBAN (intestato al richiedente)

Le domande potranno essere caricate in piattaforma a partire dal 15 dicembre e fino al 2 febbraio 2022 entro le ore 18, esclusivamente on-line al seguente indirizzo:

https://bandofitti2021.regione.campania.it/

La procedura di compilazione della domanda è illustrata nel Manuale Utente allegato.

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo (fino al 25 gennaio):

bandofitti@regione.campania.it