Castellammare di Stabia – Comunicato del sindaco Gaetano Cimmino:

Troppi anni di attesa, troppe speculazioni politiche. Una fetta di città lasciata allo sbando, 3600 residenti intrappolati nelle loro case ad ogni scroscio di pioggia e privati di un loro diritto: l’allaccio alla rete fognaria. Una ferita aperta, quella di via Fontanelle, che oggi abbiamo sanato.

La consegna dei lavori per il completamento della rete fognaria del bacino di via Fontanelle è il frutto di un percorso intrapreso dalla mia amministrazione sin dal 13 settembre 2018, attraverso l’istituzione di un tavolo permanente con Gori per individuare le più opportune strategie volte all’ammodernamento e al potenziamento della rete fognaria cittadina.

Grazie alla caparbietà, all’impegno e alla concretezza dell’amministrazione comunale e alla fondamentale sinergia con Gori e Regione Campania, è stato rimodulato un progetto risalente al 2007, che per quasi due decenni è stato oggetto di svariati intoppi, ed è stato recuperato un finanziamento da 2 milioni e 500mila euro che servirà a dare risposte concrete ai residenti del quartiere che ingloba via Fontanelle, via Vecchie Fontanelle, via San Benedetto, traversa Lattaro e viale Don Bosco.

Un progetto che rientra in un quadro più ampio in cui rientra la realizzazione della rete fognaria in via Schito, via Ponte Persica, via Fondo d’Orto e via Privati. Senza dimenticare le 21 ordinanze per la chiusura degli scarichi di via Denza, via Alvino e via Nuova Eremitaggio nel rivo Cannetiello, un passo avanti concreto e sostanziale verso la balneabilità del nostro litorale. Un segnale forte della presenza delle istituzioni adottare ogni iniziativa volta alla salvaguardia dell’ambiente e venire incontro alle esigenze dei cittadini.