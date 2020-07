Castellammare di Stabia – Arriva un’importante novità per tutti i cittadini di Castellammare di Stabia: Soget ha attivato il servizio di pagamento PagoPA. Si tratta di un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più agevole, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Sarà quindi possibile pagare tributi e tasse utilizzando la piattaforma digitale in modalità on line o tramite i Prestatori dei Servizi di Pagamento quali: Agenzie di Banca, Home Banking, Sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5, Rete delle Tabaccherie e gli Uffici Postali.

In particolare a Castellammare il sistema PagoPA è stato attivato con gli avvisi Tari 2020 e pertanto i cittadini potranno beneficiare immediatamente del nuovo sistema di pagamento. I vantaggi sono molteplici: da un lato si tratta di un sistema di pagamento semplice e immediato; dall’altro amplia i canali di pagamento a disposizione evitando i consueti assembramenti presso gli Uffici Postali. Inoltre, coloro che hanno necessità di compensare il debito con crediti tributari potranno comunque utilizzare il modello F24 riportando i codici di riferimento (Codice Ente: C129 – Codice Tributo: 3944).

Per il pagamento spontaneo degli altri tributi come i Diritti per le Pubbliche Affissioni, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e la Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG), Soget ha realizzato una specifica piattaforma cui si accede collegandosi al sito www.sogetspa.it e cliccando nella sezione “Strumenti e pagamenti”.

In questo modo i cittadini potranno creare il modello di pagamento attraverso l’inserimento dei dati essenziali e generare l’avviso pagabile direttamente on-line, oppure stamparlo e pagarlo tramite le piattaforme fisiche e telematiche previste dal sistema PagoPA.