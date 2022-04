Torre del Greco – Come un fulmine a ciel sereno ed in perfetta controtendenza con quanto accade nelle vicine Amministrazioni, apprendiamo che la nostra Amministrazione ha affidato ad una società interinale il delicato compito di selezionare i futuri dipendenti comunali.

Ci rende perplessi verificare che tale incarico non sia il risultato di un’evidenza pubblica che avrebbe certamente consentito livelli più elevati di trasparenza ed efficacia. Da una prima verifica, accessibile a tutti sui motori di ricerca, la società incaricata non ha mai avuto performance reddituali rilevanti, e nel 2018 è risultata anche in perdita, ma sopratutto compare avere solo un dipendente. Provvederemo immediatamente ad avere riscontro sulla veridicità dei dati rilevati in rete e, qualora fossero confermati, chiederemo rassicurazioni sulla bontà dell’affidamento di un processo così importante per l’Amministrazione e la collettività tutta.

Vincenzo Salerno

Luigi Caldarola

Luisa Liguoro

Santa Borriello

Vittorio Guarino

Valerio Ciavolino