Napoli – Al via oggi, domenica 7 febbraio, l’iniziativa “Napoli Solidale” a cura delle associazioni Campo Sud e Solid

“Prenderà il via domani l’iniziativa “Napoli Solidale” ideata dalle associazioni Campo Sud e Solid e che due volte al mese si terrà nei quartieri popolari e periferici della città per portare aiuto alle famiglie in difficoltà, attraverso la distribuzione di generi alimentari di prima necessità”.

È quanto fa sapere in una nota l’on. Marcello Taglialatela, Presidente della associazione Campo Sud.

La prima tappa si terrà, appunto, nella giornata di domani 7 febbraio a partire dalle ore 10.30 in Piazza Gian Battista Vico (III Municipalità di Napoli).