Vico Equense – Al via l’avviso pubblico “Buoni a Natale 2025”: sostegno alle famiglie in difficoltà economica di Vico Equense







Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all’iniziativa “Buoni a Natale 2025”, il programma di sostegno economico dedicato alle famiglie residenti in condizioni di fragilità e difficoltà socio-economica di Vico Equense.

L’avviso, promosso dall’Amministrazione Comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello, prevede l’erogazione di ticket spesa da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi convenzionati, con l’obiettivo di garantire un aiuto concreto alle persone più bisognose in vista delle festività natalizie.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2025. Il bando completo, con il modello di domanda e tutte le informazioni utili, è disponibile al seguente link: https://comune.vicoequense.na.it/it/news/buoni-natale-2025?type=3.

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune di Vico Equense che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica. La graduatoria sarà definita in base al valore dell’attestazione ISEE in corso di validità, secondo le seguenti fasce di priorità:

– Prima fascia: da € 0,00 a € 3.922,10

– Seconda fascia: da € 3.922,20 a € 7.844,20

La domanda deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso presente sul sito istituzionale e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00; martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00); oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunevicoequense.it.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Vico Equense o contattare i numeri 081 8019330 – 081 8019333.

“Così rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere le famiglie più fragili e nel promuovere la solidarietà sociale sul territorio, con l’obiettivo di rendere il Natale un momento di condivisione e serenità per tutti”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.