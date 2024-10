Torre del Greco – Procedono a ritmo spedito i lavori di riqualificazione di Villa Guerra, l’immobile di via San Gennariello destinato ad ospitare un asilo nido che potrà accogliere fino a sessanta bambini, una ludoteca aperta al pubblico anche lontano dagli orari scolastici e spazi verdi attrezzati. Un’operazione da 4,5 milioni di euro, in parte finanziati attraverso i fondi Pics e in parte con interventi economici relativi al bilancio comunale.

Questa mattina il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese si sono recati presso la struttura posta nel quartiere Sant’Antonio, accompagnati dal dirigente Antonio Sarnello e dal rup del progetto, Antonio Pinto. Qui, insieme ai responsabili della ditta che sta eseguendo le varie opere, hanno effettuato un sopralluogo ai due piani dell’immobile e alle altre strutture recuperate durante gli interventi: “Abbiamo constatato – spiega il primo cittadino – che lo stato dei lavori è in linea con le scadenze che ci impongono i finanziamenti Pics, ovvero giugno 2025. Stando a quanto abbiamo potuto appurare, supportati in questo dai tecnici, è stato possibile verificare che alla fine dei lavori mancano pochi mesi e che le opere strutturali principali sono state in larga parte eseguiti”.

Nella struttura totalmente riqualificata troveranno spazio aule e altri servizi destinati ad un massimo di sessanta bambini, in un asilo nido che sarà nuovo di zecca per una superficie complessiva di 700 metri quadrati. Non solo: è stato ricavato anche un’importante area dove sarà collocata una ludoteca, che sarà fruibile per bambini e genitori anche in orari non scolastici. Inoltre, le aree esterne (quasi 1.000 metri quadrati) saranno allestite a verde attrezzato, con panchine e giostrine, anche queste a disposizione del quartiere e più in generale di tutta la città.