Portici -A Portici c’è l’Angolo del Dono dove offrire e prenderevestiti ,giochi ed altri oggetti per i bambini.

Ecco la comunicazione del sindaco Enzo Cuomo:

Il dono è un’azione di gentilezza e di cuore che dimostra concretamente ad un’altra persona l’importanza di un legame tra amici, parenti ed anche sconosciuti.

L’Assessore alla Gentilezza Maria Rosaria Liuzzi ha ideato e realizzato l’Angolo del Dono scegliendo la struttura del Centro della Famiglia a Via Salute 45 dove sarà possibile per le Mamme ed i Papa’ della citta’ aderire ad una rete di solidarietà e di sostegno offrendo e prendendo vestiti ,giochi ed altri oggetti per i nostri meravigliosi bambini.

Con questa iniziativa sarà possibile sostenere quelle persone che vivono una difficoltà di carattere economico e sociale alle quali verrà data l’opportunità di poter vivere un momento di condivisione,di scambio e di dono.

Le politiche del sociale nella nostra Citta’ hanno raggiunto obiettivi significativi ed importanti creando una vera e propria rete le cui maglie si allargano sempre di più’ aggiungendo nuovi servizi.

Tutto cio’ si sta realizzando grazie allo straordinario contributo dei Consiglieri Comunali di Maggioranza, ognuno di loro ha portato idee e proposte, al Partenariato della Rete del Terzo Settore che quotidianamente offre servizi di qualità ai nostri Cittadini, alle Dipendenti Comunali dei Servizi Sociali dirette dalla Dirigente Anna Lecora che stanno dando anima e cuore lavorando incessantemente per intercettare risorse ed attivare servizi.

Mi è dispiaciuto ancora una volta constatare che i Consiglieri Comunali di Minoranza si siano esercitati a sbeffeggiare l’Assessorato alla Gentilezza confondendone contenuti e valori perdendo ancora una volta l’occasione di partecipare ad una iniziativa di alto significato sociale.

Stamattina sara’ inaugurato l’Angolo del Dono che sarà aperto giovedì 10 dicembre dalle 16 alle 18 e dopo le festività natalizie ogni Martedì dalle 11 alle 13 e ogni giovedì dalle 16 alle 18.

Chi può donare lo faccia ,chi ha necessità’ di un dono lo prenda.