A Napoli tra culto e tradizione, storia e legenda, vi è l’imbarazzo della scelta.

La città partenopea è un museo a cielo aperto e chiunque la visiti ne resta affascinato.

Nei Quartieri Spagnoli, situati nel cuore del centro storico di Napoli, in Vico Tre Re a Toledo c’è un piccolo santuario: è dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo.







Si tratta della prima donna canonizzata dell’Italia Meridionale e Compatrona di Napoli.

Annessa alla Chiesa, dove riposa il corpo della Santa, vi è la casa dove Santa Maria Francesca visse per gli ultimi trentotto anni della sua vita.

Oggi, come allora, la Casa-Santuario è un luogo di preghiera e di grazia, carico di spiritualità, meta di pellegrinaggio di numerosi fedeli che desiderano ravvivare la loro fede nel Signore dell’Amore e della Vita.

La Santa “dei quartieri”: è così che viene tramandata ed è così che è conosciuta a Napoli.

Negli anni, Santa Maria Francesca delle cinque piaghe è stata considerata dai fedeli la “Santa della maternità”: tantissime sono le donne che si rivolgono devote a lei perché vogliono diventare madri ma che hanno incontrato problemi.

Si tramanda che queste donne, dopo essere andate al santuario e pregato con le suore sedute sulla sedia della fertilità, hanno realizzato il loro sogno di avere un bambino.

Lungo il piccolo tragitto che dal santuario conduce alla “Sedia della Fertilità” si possono scoprire tutti gli omaggi che le donne hanno portato in onore della Santa dopo aver ricevuto la loro ‘grazia’ di restare incinte e diventare mamme.

Ancora oggi, sono tanti i fedeli ed anche i turisti che, passando nei Quartieri Spagnoli, fanno visita in Vico Tre Re a Toledo per rendere omaggio alla Santa della Fertilità, o semplicemente curiosare in silenzio.