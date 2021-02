Torre Annunziata – “Voci al Museo”: incontri d’autore che si svolgeranno a marzo ed aprile 2021 presso il Museo dell’Identità di Torre Annunziata.

«Le attività culturali sono strumenti che favoriscono la crescita delle persone – afferma l’assessore alla Cultura, Anna Vitiello –, e hanno l’obiettivo di tutelare, conservare e promuovere le risorse archeologiche, paesaggistiche, storiche e artistiche presenti sul territorio.

Ai fini della valorizzazione del Museo, abbiamo deciso di organizzare una rassegna di incontri di autori che si raccontano nello scenario delle sale espositive, in un’atmosfera discorsiva in cui vengono presentate e commentate anche le opere letterarie degli scrittori stessi.

Gli appuntamenti – prosegue – saranno articolati nel corso dei mesi di marzo ed aprile, e per ogni autore è prevista una data differente. Vista l’emergenza epidemiologica, gli incontri saranno registrati e trasmessi, in seguito, sulla pagina Facebook del Comune e sulla piattaforma web www.700torre.it, allestita in occasione del Settecentenario della nascita di Torre Annunziata».

Di seguito il programma dell’iniziativa:

1 marzo: Francesco Paolo Oreste incontra Carmen Pellegrino, “abbandonologa” e autrice del libro “La felicità degli altri”;

11 marzo: Yuri Buono incontra Ferdinando Guarino, autore di “Essenze, poesie, racconti e canzoni napoletane”,

18 marzo: Giusi Bernarducci incontra Armando Mei per le influenze egizie nella cultura e nelle tradizioni di Torre Annunziata;

25 marzo: Andrea Palmieri incontra Letizia Vicidomini, autrice de “Il segreto di Lazzaro”;

8 aprile: Roberta Miele incontra Ida La Rana, autrice di “Lo cunto di Zoza”;

15 aprile: Felicio Izzo incontra Carlo Avvisati, autore di “’A vita nova”;

22 aprile: interventi di Carola Flauto, autrice de “Il fantastico mondo di Gungla Parola”, e Viola Ardone, autrice de “Il treno dei bambini”.