Vico Equense – Oltre 8500 persone hanno affollato la tre giorni di “Girogustando 2024”, l’evento che ha trasformato Seiano in un presidio di arte, cultura e gastronomia. Proprio la grande offerta gastronomica ha rappresentato il cuore pulsante della manifestazione, con chef rinomati e ristoranti di prestigio nazionale ed internazionale. A completare il tutto, nove artisti che hanno impreziosito le tre serate, mentre una mostra mercato a cielo aperto metterà in risalto il meglio dell’arte, del cibo e dell’artigianato locale.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato di questa edizione – hanno continuato Ciro Buonocore, Francesco Caso e Livia Cinque dell’Associazione Gens Seja -. La partecipazione massiccia e l’entusiasmo del pubblico sono la testimonianza del successo di un evento che mette in risalto le eccellenze del nostro territorio. La collaborazione tra tutte le parti coinvolte è stata fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo. L’organizzazione di un evento di questa portata richiede un impegno enorme, ma vedere i sorrisi e la soddisfazione dei partecipanti ha ripagato di ogni sforzo. Grazie ai volontari, ai cittadini che hanno aperto i propri portoni per rendere tutto ancora più speciale, alle Forze dell’Ordine, alla Città di Vico Equense, alla Città Metropolitana e alla Regione Campania per aver contribuito alla realizzazione della manifestazione, confermando che è davvero una festa che unisce”.







L’organizzazione impeccabile ha giocato un ruolo cruciale nel successo della manifestazione. La logistica, i parcheggi e la coordinazione tra i vari settori hanno garantito una fruizione ottimale degli eventi, permettendo ai visitatori di godere appieno delle iniziative proposte.

“E’ fondamentale mettere in mostra i nostri borghi perché rappresentano la nostra storia e le nostre tradizioni – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello -. Il borgo di Seiano ha un potenziale enorme in termini turistici e paesaggistici. Non a caso abbiamo pensato alla sua riqualificazione totale, con un intervento da due milioni attraverso un progetto Pnrr che a breve vedrà la risistemazione di tutti i vicoletti”.