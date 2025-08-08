Vico Equense – Con oltre 15.000 presenze registrate, l’edizione 2025 di A Vico per Cacio si conferma un evento capace di unire gusto, tradizione e partecipazione popolare in un’esperienza unica, immersiva e profondamente radicata nell’identità di Vico Equense.

Tre serate intense che hanno trasformato il centro cittadino in un vero e proprio album di emozioni: sorrisi, abbracci, bambini in festa, maestri casari all’opera con mani esperte e cuori appassionati. Un mosaico fatto di frammenti autentici, in cui ogni visitatore ha potuto assaporare non solo i prodotti caseari, ma l’anima viva di una comunità che sa accogliere, celebrare e condividere.







“Questa edizione ha superato ogni aspettativa – ha dichiarato Alessandro Di Martino, presidente dell’Associazione A Vico per Cacio, che riunisce in un’unica voce tutti i caseifici di Vico Equense –. Il nostro obiettivo era non solo quello di far conoscere le eccellenze lattiero-casearie del territorio, ma anche di raccontare la passione, la dedizione e la storia che si nascondono dietro ogni singolo prodotto. A Vico per Cacio non è solo una vetrina del gusto, è una festa della nostra identità, un momento di incontro tra chi produce e chi ama il buon cibo, tra chi lavora con le mani e chi si emoziona davanti all’arte casearia. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito insieme”.

L’evento ha coinvolto decine di artigiani del gusto, animato le strade con spettacoli, degustazioni, laboratori e performance dal vivo, offrendo un’esperienza che ha saputo coinvolgere grandi e piccini, turisti e cittadini. Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: “Quello che abbiamo vissuto a Vico Equense è un evento profondamente rinnovato, che ha saputo evolversi nel format senza però rinunciare alla sua anima autentica: la nostra straordinaria tradizione casearia, un’eccellenza che ci viene invidiata da tutto il mondo – ha dichiarato il Sindaco Aiello –. Le serate che stiamo trascorrendo sono davvero speciali, arricchite quest’anno da una scelta significativa come la chiusura al traffico di alcune strade del centro, che ha permesso a cittadini e visitatori di godere appieno dell’atmosfera festiva e della bellezza del nostro territorio. Un ringraziamento sentito va a chi ha reso possibile tutto questo: agli organizzatori, per la dedizione e la passione che hanno messo in ogni dettaglio; e a tutti coloro che, giorno dopo giorno, lavorano con impegno e amore per far crescere la nostra comunità”.

E l’estate vicana non si ferma qui: “Ci aspetta un ricco cartellone di eventi, tra cultura, enogastronomia, musica e tradizione. Appuntamenti da segnare in agenda, per continuare a vivere insieme momenti di autentica bellezza”, ha concluso il primo cittadino.