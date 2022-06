Il “Vesuvius Film Festival”, il programma il 10 giugno alle ore 16:30 presso il Palazzo delle Arti Napoli Sala PAN, nasce come concorso di cortometraggi e aspira a divenire nella sua evoluzione una vetrina per la promozione di film di interesse sociale e culturale appartenenti al circuito del cinema indipendente e non solo.

Luogo ideale per vivaci confronti tra gli addetti del settore audiovisivo e il mondo scolastico, il festival promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico, capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza critica nei giovani.

Il concorso è suddiviso in quattro categorie:

– categoria junior, scuole secondarie di primo e secondo grado;

– categoria senior, Accademie e Università;

– categoria filmmaker;

– categoria Parrocchie e Associazioni culturali.