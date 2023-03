Lo Spazio Comunale di Piazza Forcella ospita per l’intera giornata di mercoledì 8 marzo 2023 per una all-day sull’universo femminile che vedrà l’alternarsi di momenti artistici, scientifici per la prevenzione medica e di orientamento all’auto impresa, con la partecipazione, come testimonial della giornata, di Cristina Donadio.

Una giornata dedicata e voluta per le Donne, declinata con incontri-dibattiti e pensata sia per gli alunni di alcuni istituti napoletani che per la cittadinanza tutta.

Una giornata resa possibile grazie alla grande sinergia creatasi tra i rappresentanti dell’amministrazione pubblica e associazioni, che vedrà la partecipazione di artisti della pittura, della scultura, della musica, della gastronomia e altre forme d’arte, che mettendo a confronto le proprie esperienze e esigenze creeranno un confronto per una diversa considerazione e un diverso valore della donna, che viene così riscoperta, non solo come donna-moglie-madre ma come figura femminile, che nella sua completezza tutto accoglie e niente esclude, scorrendo su un binario che, parallelamente a quello dell’uomo, rinnova la propria unicità, pur nella condivisione delle esperienze e della vita stessa, senza alcuna etichettatura o ghettizzazione.







Le esperienze di donne e uomini, nei vari settori artistici incontrano i giovani e gli addetti ai lavori.

Evento organizzato da:

– Dott.ssa Giuseppina Iacovelli

– Dott.ssa Anna Copertino

– Dott.ssa Benedetta Bottino

Con la collaborazione del consigliere comunale Luigi Carbone della Commissione cultura, turismo e attività produttive del Comune di Napoli.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli Luigi Carbone, dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, del Consigliere comunale Demetrio Paipais e del Presidente della Municipalità 2 Roberto Marino.