Napoli – UniScientia, l’Alta Formazione è “digital oriented”

Un’offerta formativa ampia per la creazione di nuovi profili professionali in linea con le esigenze del mercato contemporaneo, attraverso strumenti e tecnologie innovative

Percorsi accademici, corsi di formazione professionale, certificazioni informatiche e linguistiche, piani di studio personalizzati, in modalità a distanza eLearning e in aula in presenza

Imparare a governare le nuove dinamiche sociali e i processi di digitalizzazione, attraverso nuove figure professionali capaci di essere assorbite da un mercato del lavoro in continua evoluzione: è questa una delle finalità di Uniscientia.it, il Polo di Alta Formazione in aula e online attraverso metodologia didattica eLearning, diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso la rete degli UniScientia Center.

L’impegno prioritario, quindi, è garantire un’offerta formativa ampia con l’adozione di strumenti e tecnologie innovative oramai in uso nel campo della formazione.

“Se da un lato non è possibile, per tutta la società e per ogni singolo individuo, tirarsi indietro dal progressivo arricchimento che l’evoluzione tecnologica offre, dall’altro lato si avverte, di contro, la necessità di essere abili nel gestire le nuove dinamiche sociali e interpersonali – sottolinea il presidente Raffaele Dercenno – E’ fondamentale riuscire a cogliere le nuove possibilità lavorative che lo scenario internazionale offre, attraverso l’implementazione di nuove figure professionali e profili innovativi che il progresso dei device tecnologici rendono indispensabili”.

Uniscientia Educational Provider – Polo di Alta Formazione fornitore di servizi a 360gradi rivolti a studenti diretti, professionisti che desiderano acquisire nuove specializzazioni e università telematiche – esprimere al meglio questa vision aziendale, che necessita di un attore pienamente digitale.

“Se formazione a distanza, e-learning, corsi online e molti altri termini sono entrati, purtroppo o per fortuna, nel lessico comune di ognuno di noi in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Covid-19, in realtà sono presenti da tempo come dinamiche formative nei processi di acquisizione e valorizzazione delle competenze – spiega Dercenno – Ebbene, se da un lato ha segnato la definitiva presa di coscienza collettiva delle innumerevoli modalità formative presenti anche grazie alle nuove tecnologie, dall’altro lato c’è necessariamente la necessità di offrire e garantire le stessa qualità e le stesse dinamiche delle lezioni in presenza per soddisfare le singole esigenze formative di ognuno. Le tecnologie sono, per loro natura abilitanti, ovvero, aiutano l’essere umano a superare ostacoli e barriere (fisiche o mentali che siano) ed è per questo motivo che noi di Uniscientia.it ci poniamo come obiettivo quello di governare questo progresso tecnologico esponenziale offrendo l’opportunità a chiunque di costruire dei percorsi formativi ad hoc personalizzati”.

I corsi di formazione professionale, le certificazioni informatiche e linguistiche e i numerosi percorsi accademici presenti sul portale UniScientia sono tutti “digital oriented”, ovvero sono costruiti affinchè il discente abbia le migliori possibilità per unire la propria voglia di formazione a quelli che sono gli impegni della propria quotidianità.