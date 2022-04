San Giorgio a Cremano sempre più solidale nel nome dellʼUcraina.

” Mercoledì 13 aprile in Villa Bruno, si svolgerà il “Concerto per la Pace”, organizzato d’accordo con il vicesindaco Pietro De Martino, per raccogliere fondi a favore della popolazione che sta vivendo una condizione di barbarie e atrocità a causa di questa assurda e disumana guerra.

L’evento vede la partecipazione in forma assolutamente gratuita di moltissimi artisti, molti del nostro territorio, che si alterneranno sul palco a partire dalle 18.00 in performance musicali e teatrali.

Tra gli artisti che vi prenderanno parte, vi sono: Giacomo Rizzo, Gino Rivieccio, Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Massimo De Matteo, Gennaro Silvestro e tanti altri talenti artistici nostrani.

L’obiettivo dell’evento è quello di raccogliere fondi, beni di prima necessità e medicinali. Questi ultimi insieme ai generi alimentari, potranno essere consegnati direttamente il 13 aprile dalle ore 17.00 presso il punto raccolta “Protezione Civile” in Villa Bruno o dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, presso la sede della Protezione Civile (Centro Polifunzionale via Mazzini) – Tel. 081 5654735/0815654742;

Oppure è possibile donare tramite IBAN: IT41-I076-0103-4000-0001-5177-827 sul conto corrente intestato alla Città di San Giorgio a Cremano, specificando la causale: “CONTRIBUTO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, senza prenotazione. Vista la grande sensibilità della nostra comunità, già mostrata finora attraverso la evidente generosità e l’accoglienza di famiglie ucraine nella nostra città, abbiamo pensato ad un evento che fungesse da catalizzatore di solidarietà, con il sostegno di tanti amici artisti e soggetti del territorio.

San Giorgio a Cremano è una “città di pace” e la nostra comunità afferma questo principio universale costantemente, portandolo come valore prioritario prima di tutto nelle scuole, ovvero tra i bambini, affinchè siano proprio loro a trasmetterlo agli adulti, diffondendo messaggi e comportamenti di accoglienza, tolleranza ed inclusione.

Speriamo che questa guerra cessi al più presto e con la presenza di tutti, proviamo a fare in modo che questo spettacolo sia un veicolo per lanciare un messaggio di solidarietà ma anche di speranza, attraverso il linguaggio universale della musica e dell’arte.

La manifestazione artistica è organizzata con la collaborazione dei maestri Ciro Ammendola, Pasquale Termini e Massimo De Matteo”.

Lo dichiara il sindaco Giorgio Zinno.